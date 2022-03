Koritnik in Pečarič podpisala sporazum za vzpostavitev izobraževalnega centra za EPSO izpite

Ljubljana, 9. marca - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in dekan fakultete za upravo Mirko Pečarič sta podpisala sporazum o strateškem partnerstvu med institucijama. Z njim bodo vzpostavili izobraževalni center za EPSO izpite, ki so pogoj v selekcijskem postopku zaposlovanja kandidatov v institucijah in agencijah Evropske unije, so sporočili z ministrstva.