Telemach bo ukrajinskim beguncem doniral predplačniške pakete

Ljubljana, 9. marca - Ukrajinskim beguncem, ki so in bodo zatočišče našli v Sloveniji, bo Telemach v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije doniral predplačniške pakete in mobilne dostopne točke, so sporočili iz Telemacha. Po potrebi bodo s fiksnim internetom in svojimi televizijskimi storitvami opremili tudi nastanitvene centre.