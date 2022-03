Vodje nadzornih institucij v državi zopet opozorili na politične pritiske

Ljubljana, 9. marca - Predstojniki Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije, računskega sodišča in varuha človekovih pravic so na delovnem srečanju opozorili na politične pritiske na neodvisne državne organe, so zapisali pri varuhu. Politiko pozivajo k spoštovanju vloge in odločitev teh organov, ki predstavljajo enega od temeljev demokracije.