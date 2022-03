Združenje občin z državno sekretarko o kohezijski politiki

Ljubljana, 9. marca - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na seji gostilo državno sekretarko službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Moniko Kirbiš Rojs. Razpravljali so o kohezijski politiki v naslednji finančni perspektivi s poudarkom na pripravi programskih vsebin. Za uspešno črpanje sredstev je ključno vključevanje občin, so ocenili.