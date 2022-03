Minister Počivalšek s predstavniki koroških podjetij tudi o načrtovanih naložbah

Radlje ob Dravi/Ravne na Koroškem, 9. marca - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je danes mudil na Koroškem, kjer se je srečal s predstavniki podjetij v vseh treh dolinah in z nekaterimi župani. Razpravljali so o spodbudah, ki jih je razpisalo ministrstvo, ob tem pa je v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo, ker med gospodarstveniki vlada za to veliko zanimanje.