ZNP: Na RTVS pomanjkanje pluralnosti, vodstvo lahko uvaja spremembe

Ljubljana, 9. marca - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so v odzivu na dogajanje na RTVS zapisali, da je bilo vodstvo RTVS izvoljeno legitimno in zakonito ter ima vso pravico uvajati potrebne spremembe. Dodali so, da "že leta opozarjajo na pomanjkanje pluralnosti pri poročanju RTVS in zlorabo javnega medija za ozke politične interese posameznikov".