Pahor končal uradni obisk na Cipru

Nikozija/Lefkara, 9. marca - Predsednik Pahor je danes končal svoj prvi uradni obisk na Cipru, kamor je ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama prispel na povabilo ciprskega predsednika Nikosa Anastasiadesa. Oba sta dejala, da so odnosi med Slovenijo in Ciprom odlični, in da ta obisk še dodatno poglablja sodelovanje med državama.