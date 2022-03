Bojanc in Vrtačičeva najboljša slovenska triatlonca za 2021

Ljubljana, 9. marca - Triatlonska zveza Slovenije je na novinarski konferenci pred novo sezono podelila nagrade najboljšim slovenskim triatloncem in triatlonkam. Priznanja so podelili v olimpijskih disciplinah v kategorijah mlajših članic in članov, mladink in mladincev ter v kategoriji neolimpijskih športov in Age group oziroma veteranski kategoriji.