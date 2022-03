Bruselj podprl 225 projektov za izboljšanje odpornosti in nova delovna mesta

Bruselj, 9. marca - Evropska komisija je podprla 225 reformnih projektov v državah članicah za izboljšanje njihove odpornosti ter za nova delovna mesta in rast, so sporočili iz Bruslja. V okviru instrumenta za tehnično podporo so za reforme držav članic letos na voljo sredstva v skupni višini 116,8 milijona evrov.