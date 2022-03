V kabinetu predsednika vlade zavračajo Jankovićeve očitke o vladnem odnosu do Ljubljane

Ljubljana, 9. marca - V kabinetu predsednika vlade so se odzvali na očitke ljubljanskega župana Zorana Jankovića glede odnosa vlade do Ljubljane v okviru vladnega obiska v severnem delu osrednje Slovenije in glede vabila na javno tribuno v Kamniku. Navedli so, da so 2. marca poslali 400 vabil na dogodek, tudi Jankoviću. Podcenjujoč odnos do Ljubljane zanikajo.