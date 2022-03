Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 9. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi pridobil 1,63 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile predvsem Krkine delnice, ki so se doslej podražile za 2,2 odstotka, vlagatelji pa so z njimi opravili tudi največ prometa. Po objavi poslovnih rezultatov so poskočile tudi delnice Cinkarne Celje; in sicer za 4,6 odstotka.