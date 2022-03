Iz Ukrajine nova poročila o mrtvih civilistih, več tisoč ljudi zapustilo Sumi

Kijev, 9. marca - V Ukrajini so ponoči novi ruski letalski napadi znova terjali civilne žrtve. Nedaleč od mesta Žitomir so po navedbah ukrajinskih oblasti umrli trije odrasli in dva otroka, tudi v bližini Sumija je umrl najmanj en civilist. Je pa iz Sumija po humanitarnem koridorju v zadnjem dnevu zbežalo več tisoč civilistov.