Kaja Širok direktorica javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture

Nova Gorica, 10. marca - Novogoriški mestni svetniki so na današnji seji za direktorico javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica za obdobje petih let potrdili Kajo Širok. Kot je povedala za STA, se je za kandidaturo odločila, ker je domačinka in pozna te kraje, poleg tega se ji je glede na njeno dosedanje delovanje to zdela naravna pot.