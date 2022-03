V stečajnem postopku Rudnika Senovo v zapiranju prodali vse premoženje

Senovo, 13. marca - V nedavno pravnomočno končanem stečajnem postopku nad družbo Rudnik Senovo v zapiranju so različnim kupcem prodali celotno, nekaj več kot 200.000 evrov vredno premoženje. Poplačali so 45 odstotkov zavarovanih terjatev in nekaj manj kot osem odstotkov nezavarovanih oz. navadnih terjatev, je stečajna upraviteljica Nasta Korbun navedla za STA.