Ljubljana, 9. marca - Seja preiskovalne komisije DZ o financiranju političnih strank, na kateri naj bi zaslišali Dražena Kučo, Željko Subotić, Anteo Kremenović, Petra Schatza in Agnes Adamik, bo danes ob 16. uri (IN NE ob 14. uri, kot je bilo napovedano sprva) v veliki dvorani DZ na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, so sporočili iz DZ.