V Kopru aprila dražba za stavbno pravico za razvoj trgovske dejavnosti

Koper, 9. marca - Mestna občina Koper bo na javni dražbi 7. aprila za obdobje 40 let podelila stavbno pravico za zemljišče sedanjega kamionskega terminala v Kopru, in sicer za namen izgradnje, uporabe in vzdrževanja trgovskega objekta. Izhodiščna cena bo pri 7,6 milijona evrov, rok za vplačilo varščine v višini 1,5 milijona evrov pa je ponedeljek, 4. april.