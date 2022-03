Podporo stavkajočim izrekli tudi v Pergamu in sindikatu zdravstva

Ljubljana, 9. marca - Solidarnost s stavkajočimi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju so izrazili tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva ter v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam. Po njihovi oceni je za stavko odgovorna vlada, saj je njen odnos do zahtev stavkajočih delavcev neprimeren.