Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 9. marca - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje. Bolj nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južnih in zahodnih pobočjih. Previdnost je potrebna predvsem v grapah, kjer je lahko še vedno več količine napihanega snega in na prehodih iz debelejše na tanjšo snežno odejo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežni plaz se lahko sproži predvsem pod večjo obremenitvijo snežne odeje. Vetru izpostavljene lege so močno spihane. Snežna odeja je ponekod poledenela, kjer je precejšnja nevarnost zdrsa.

Snežna odeja se zadnje dni ni bistveno spreminjala. Temperatura je bila pod ničlo. Pihal je šibak do zmeren severni do severovzhodni veter, ki je ponekod še ustvarjal manjše snežne nanose. Sneg je večinoma trd in skorjast, le v senčnih in bolj zatišnih legah je ponekod do 20 centimetrov mehkega napihanega snega. Snežna odeja v gorah je bistveno tanjša od dolgoletnega povprečja za ta čas. V visokogorju je snega za okoli en meter manj, v sredogorju pa za okoli pol metra. Višina snežne odeje je zelo neizenačena. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Zaradi izrazitih nočnih ohladitev snežne odeje je začel nastajati srež.

Danes bo pretežno jasno, le v vzhodnih Karavankah in na Pohorju bo nekaj spremenljive oblačnosti. Pihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri. Nekoliko se bo segrelo, popoldne bo na 1500 metrih temperatura okoli -1, na 2500 metrih pa -9 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od vzhoda počasi oblačilo, višji vrhovi Kamniško Savinjskih Alp in vzhodnih Karavank bodo občasno tudi v oblakih. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Popoldne se bo od vzhoda počasi hladilo. V petek bo sprva v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah zmerno do pretežno oblačno, drugod pa jasno, čez dan se bo povsod zjasnilo. Pihal bo šibak vzhodni do severovzhodni veter. Mrzlo bo, temperatura v gorah bo pod ničlo.

Snežne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale. Sneg bo ostal trd in pomrznjen. Danes in v četrtek čez dan se bo na prisojnih pobočjih predvsem v sredogorju snežna odeja na površini rahlo ojužila, v bolj senčnih legah bodo razmere ostale nespremenjene. Snežna odeja bo stabilna, le na mestih z napihanim snegom bo potrebna previdnost. Še vedno bo ostala precejšnja nevarnost zdrsa.