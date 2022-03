Pomlajenim vragom velik skalp lige NHL

Chicago, 9. marca - Hokejisti New Jersey Devils so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu prizadejali poraz najboljši ekipi zahodne konference, Colorado Avalanche. In to v velikem slogu. Vragi so namreč sprva proti gostom zaostajali z 0:3, nato pa so mladi hokejisti s petimi zaporednimi zadetki navdušili več kot 12.000 gledalcev v Newarku in slavili s 5:3.