Vreme: Pretežno jasno

V četrtek bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še pretežno jasno. V notranjosti Slovenije bo zapihal vzhodni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bo od vzhoda prehodno pooblačilo v osrednji in zahodni Sloveniji. V petek čez dan se bo spet zjasnilo, najkasneje na zahodu. Hladneje bo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo jasno, a hladno.

Vremenska slika :Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severa nekoliko toplejši in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, le na avstrijskem Štajerskem, Madžarskem in v notranjosti Hrvaške bo občasno več oblačnosti.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.