Cene nafte z rastjo

Singapur, 9. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znova zvišale, vendar so ostale pod rekordnimi vrednostmi, ki so jih dosegle tekom ponedeljkovega trgovanja. Za novo rast cen je poskrbela torkova napoved ZDA in Združenega kraljestva o prepovedi uvoza ruske nafte zaradi ruskega napada na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija dpa.