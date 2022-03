Đoković v žrebu Indian Wellsa, njegov status ostaja nejasen

Indian Wells, 9. marca - Organizatorji teniškega mastersa v Indian Wellsu so v žreb umestili tudi Novaka Đokovića, vendar za zdaj ni jasno, ali bo Srb na turnirju nastopil ali ne. V kratki izjavi za javnost so sporočili, da so v stiku z Đokovićevo ekipo, ali bo igral oziroma ali bo kot necepljen proti koronski okužbi sploh dobil dovoljenje za vstop v ZDA.