Bayernu z naslova Uefe že več kot sto milijonov evrov

München, 9. marca - Kako pomembna je za evropske nogometne kluba liga prvakov in premije Evropske nogometne zveze (Uefa), so po zmagi Bayerna nad Red Bull Salzburgom (7:1) v osmini finala lige prvakov izračunali pri nemški tiskovni agenciji dpa. Bavarci so letos z nastopi v Evropi zaslužili več kot sto milijonov evrov, zelo podobni pa so prihodki tudi v drugih klubih.