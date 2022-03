Venezuela izpustila dva priprta državljana ZDA

Caracas/Washington, 9. marca - Venezuela je v torek iz pripora izpustila dva Američana. Gre za znak dobre volje do ZDA po prvih diplomatskih pogovorih med državama po najmanj treh letih. Ameriški predsednik Joe Biden je sporočil, da sta se Gustavo Cardenas in Jorge Fernandez že vrnila v domovino. Cardenasa so v Venezueli zaprli leta 2017, Fernandeza lani.