Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o rekordnih cenah 95-oktanskega bencina in dizla v Sloveniji, kar je v ponedeljek povzročilo velike zastoje na bencinskih servisih. Poročale so tudi o tem, da je v ponedeljek Ljubljano prispelo 67 glasbenikov Mladinskega simfoničnega orkestra iz Ukrajine.