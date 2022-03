V Iowi zaradi strelskega napada aretirali šest najstnikov

Des Moines, 8. marca - V prestolnici ameriške zvezne države Iowe Des Moinesu so zaradi ponedeljkovega strelskega napada pred srednjo šolo, v katerem je umrl 15-letnik, aretirali šest najstnikov, ki so jih obtožili naklepnega umora in dveh poskusov naklepnega umora. V streljanju sta bili hudo ranjeni še dve najstnici.