Minister Dikaučič se je ob vladnem obisku seznanil z izzivi ljubljanskih sodišč in tožilstva

Ljubljana, 8. marca - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je v okviru vladnega obiska severnega dela osrednjeslovenske regije obiskal višje in okrožno sodišče v Ljubljani in ljubljansko okrožno tožilstvo. Seznanili so ga z izzivi, s katerimi se srečujejo, in dali povratne informacije o uresničevanju zakonodaje v praksi.