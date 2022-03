Državna sekretarka Fridl Jarc z evropskimi kolegi za medijsko pluralnost in uredniško neodvisnost

Angers, 8. marca - Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc se je v francoskem Angersu udeležila dvodnevnega neformalnega srečanja ministrov, pristojnih za kulturo, avdiovizualne zadeve in medije, iz držav Evropske unije. Med drugim so sprejeli deklaracijo o podpori Ukrajini, so sporočili z ministrstva za kulturo.