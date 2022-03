Britanski BBC znova poroča iz Rusije

London, 8. marca - Britanska javna radiotelevizija BBC bo iz Rusije znova poročala v angleškem jeziku, so danes sporočili iz te medijske hiše. Za prekinitev poročanja so se odločili minuli konec tedna zaradi nove ruske medijske zakonodaje. Ameriški časnik New York Times pa medtem zaradi zakonodaje svoje novinarje umika iz Rusije.