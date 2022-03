V Evropskem parlamentu pozivi k sankcijam proti Dodiku

Strasbourg, 8. marca - Razmere v BiH so se zaradi ruske agresije na Ukrajino dodatno zaostrile, vendar pa je mir v tej državi pogoj za stabilnost Zahodnega Balkana, so danes v Strasbourgu opozorili evropski poslanci. Pozvali so k spoštovanju daytonskega sporazuma, izvedbi oktobrskih volitev, pa tudi k sankcijam EU proti srbskemu članu predsedstva BiH Miloradu Dodiku.