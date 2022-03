Evropske borze mešano, nafta krepko navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 8. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotne smeri. Vlagatelji spremljajo vojno v Ukrajini in premlevajo posledice gospodarskih sankcij, ki jih proti Rusiji sprejemajo številne države, ruskemu trgu hrbet obrača tudi vse več podjetij. Cene nafte so danes krepko poskočile za več kot osem dolarjev, cene plina so tik pod rekordom.