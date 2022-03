Vladni predstavniki ob obisku severnega dela osrednjeslovenske regije o več izzivih

Ljubljana/Kamnik/Medvode, 8. marca - Vladni predstavniki so se danes v okviru obiska severnega dela osrednjeslovenske regije mudili v več podjetjih, ustanovah in zavodih. Z njihovimi predstavniki so naslovili vrsto izzivov tega dela države. Regija sicer velja za najbolj razvito in gosto poseljeno, njen severni del pa je bolj razvit od južnega.