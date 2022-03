Novak in Monika van Paemel za zaščito svobode izražanja v Rusiji in Belorusiji

Ljubljana, 8. marca - Pesnik in podpredsednik Mednarodnega Pena Boris A. Novak in flamska pisateljica, častna predsednica nizozemsko govornega centra Pen Belgije Monika van Paemel sta pozvala k zaščiti svobode izražanja v Rusiji in Belorusiji. Pričakujeta, do bodo demokratične države z Združenimi narodi na čelu obsodile skrajne ukrepe zoper svobodo izražanja.