Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 8. marca - Osrednji indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli obarvani rdeče. Finančni trgi predvsem čakajo na nastop ameriškega predsednika Joeja Bidna, na katerem naj bi napovedal prepoved uvoza ruske nafte v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte so medtem pred skorajšnjo prepovedjo uvoza ruske nafte poskočile.