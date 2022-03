Dan žensk je tudi praznik podeželskih žena

Ljubljana, 8. marca - Mednarodni dan žensk, ki ga obeležujemo 8. marca, pomeni praznovanje ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk, ki so med drugim vidni tudi na področju kmetijstva oziroma na podeželju. Ženske igrajo ključno vlogo tudi v kmetijstvu in z njim povezanimi panogami, poudarjajo na kmetijskem ministrstvu.