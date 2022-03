Maček, Vatovec in druščina v boj s svetovno strelsko elito

Ljubljana, 9. marca - Slovenska strelska reprezentanca v trapu je že prispela v Nikozijo, prizorišče letošnje uvodne tekme za svetovni pokal. Pod vodstvom slovenskega selektorja Nikolaja Mejaša bodo na Cipru nastopili Boštjan Maček, Denis Vatovec, Tadej Kostanjevec, Žan Šfiligoj in Matej Žniderčič, skupno pa je prijavljenih blizu 350 strelcev in strelk in 48 držav.