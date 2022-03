Ob rekordnih cenah pogonskih goriv iskanje rešitev za vzdržno cenovno politiko

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 8. marca - Cene naftnih derivatov so se v skladu s pričakovanji danes močno dvignile, cene bencina in dizla pa so dosegle rekordne vrednosti. Po besedah ministra Zdravka Počivalška bo država skrbela za to, da cene ne bi eksplodirale, zadostno količino naftnih derivatov pa bo zagotovila iz blagovnih rezerv. Vlada bo možne ukrepe pretresala v sredo.