SDS: Stanovanjska jamstvena shema za mlade vladna pika na i na tem področju

Ljubljana, 8. marca - Predlagani zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki ga je v DZ v ponedeljek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS), bo mladim omogočil lažji dostop do stanovanjskih kreditov in predstavlja "piko na i vsemu trudu, ki ga je na tem področju do sedaj vložila vlada Janeza Janše", so danes poudarili v SDS.