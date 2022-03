Na aplikaciji Promet+ odslej tudi opozorila o nevarnosti vožnje v nasprotno smer

Ljubljana, 8. marca - Na aplikaciji za mobilne naprave Promet+ so odslej na voljo tudi zvočna in tekstovna opozorila o nevarnosti vožnje v nasprotno smer na omrežju avtocest in hitrih cest, so sporočili iz Družbe za avtoceste v RS (Dars). Dovolj je, da imajo vozniki Darsovo aplikacijo odprto in ob tem omogočeno sledenje lokaciji.