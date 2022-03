Mercator preverja možnosti financiranja in izgradnje logističnega centra v Ljubljani

Ljubljana, 8. marca - Mercator na trgu išče investitorja, ki bi sodeloval pri razvoju, financiranju in izgradnji novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. S povabilom investitorjem želijo v družbi, kot so pojasnili za STA, preveriti različne možnosti financiranja in izgradnje centra ter s tem zagotoviti maksimalno fleksibilnost podjetja.