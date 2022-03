Guterres pozval k večji vlogi žensk v boju proti podnebnim spremembam

Ženeva/Kabul, 8. marca - Generalni sekretar ZN Antonio Gutteres se je ob današnjem mednarodnem dnevu žensk zavzel za več žensk na vodilnih položajih in njihovo večjo vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Nevladna organizacija Amnesty International pa je med dogodki, ki so vplivali na poslabšanje pravic žensk, izpostavila pandemijo covida-19 in dogajanje v Afganistanu.