Policija: Ženske in dekleta pogosto žrtve spletnega nasilja

Ljubljana, 8. marca - Na policiji ob današnjem mednarodnem dnevu žensk opozarjajo, da so ženske in dekleta pogosto žrtve spletnega nasilja. Glede na raziskave na ravni EU so ženske v primerjavi z moškimi nesorazmerno večkrat tarče nekaterih spletnih oblik nasilja, so zapisali na spletni strani. Žrtve pozivajo k prijavi.