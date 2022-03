Rusija po trditvah Kijeva ne spoštuje prekinitve ognja za evakuacijo civilistov

Kijev, 8. marca - Ukrajinske oblasti so danes obtožile Rusijo, da v humanitarnem koridorju od Zaporožja do Mariupola ne spoštujejo prekinitve ognja za evakuacijo civilistov. Takšna dejanja Rusije so označile za genocid. Tudi humanitarne organizacije ugotavljajo, da državi nista vzpostavili ustreznih pogojev za evakuacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.