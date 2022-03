Jeseniški center za hemodializo pred svetovnim dnevom ledvic praznuje jubilej

Jesenice, 8. marca - Center za hemodializo v Splošni bolnišnici Jesenice danes praznuje 40 let delovanja. Vodstvo bolnišnice je ob tem pripravilo praznovanje s sedanjimi in nekdanjimi zaposlenimi ter z bolniki. Udeleženci so izpostavili velik napredek, ki so ga v minulih desetletjih dosegli na področju dialize.