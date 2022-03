V Ljubljani začeli obnavljati Podutiški nadvoz

Ljubljana, 8. marca - V Ljubljani so začeli obnavljati Podutiški nadvoz na odseku Podutiške ceste od križišča z Ulico bratov Babnik do Ledarske ulice. Ker je na območju del promet nekoliko oviran, na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje. Dela, ki jih izvaja podjetje PZG, naj bi bila zaključena do maja. Skupna vrednost projekta znaša 1,35 milijona evrov.