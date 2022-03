Ukrajinska pisateljica v Evropskem parlamentu: Ukrajinci pred totalitarizmom branijo tudi Evropo

Strasbourg, 8. marca - Ukrajinska pisateljica Oksana Zabužko je ob mednarodnem dnevu žensk danes v Strasbourgu nagovorila Evropski parlament in spregovorila o stiski Ukrajink in Ukrajincev v surovi ruski agresiji. To je najtemnejši 8. marec po letu 1939, je dejala in opozorila, da samo moč duha Ukrajincev "ne bo ustavila Putinovih bomb".