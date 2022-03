Uefa donirala milijon evrov za pomoč otrokom v Ukrajini

Ljubljana, 8. marca - Člani fundacije za otroke Evropske nogometne zveze (Uefa) so se skupaj s predsednikom zveze Slovencem Aleksandrom Čeferinom odločili prerazporediti letošnji milijon evrov vreden sklad. Kot so zapisali na spletni strani Uefe, bodo po novem celoten znesek namenili za pomoč otrokom v Ukrajini in beguncem v sosednjih državah.