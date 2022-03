Slovenski evroposlanci poudarili pomen solidarnosti EU pri pomoči beguncem iz Ukrajine

Strasbourg, 8. marca - Evropski poslanci iz Slovenije so danes ob razpravi Evropskega parlamenta o pomoči vse večjemu številu beguncev, ki pred rusko agresijo bežijo iz Ukrajine, za STA izpostavili pomen solidarnosti EU. Pozdravili so vzpostavitev začasne zaščite ter obenem poudarili potrebo po podpori članicam, ki so najbolj izpostavljene begunskemu valu.