V Srbiji in BiH ukrajinskih beguncev manj kot na Hrvaškem, a so nanje tudi slabše pripravljeni

Zagreb/Beograd/Sarajevo, 8. marca - Na Hrvaško je do ponedeljka prišlo nekaj več kot 2580 ukrajinskih beguncev, od tega največ žensk (1205) in otrok (950), je na seji vlade povedal hrvaški premier Andrej Plenković. Več sto jih je doslej prispelo tudi v Srbijo ter Bosno in Hercegovino, kjer pa jim še vedno niso zagotovili lažjega vstopa in bivanja v državi, poročajo tamkajšnji mediji.