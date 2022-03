Pahor in Anastasiades na Cipru o bilateralnih odnosih in vojni v Ukrajini

Nikozija, 8. marca - Slovenski predsednik Borut Pahor in ciprski predsednik Nikos Anastasiades sta danes ob začetku Pahorjevega dvodnevnega obiska na Cipru govorila o krepitvi odnosov med državama in drugih aktualnih vprašanjih, kot so vojna v Ukrajini, podnebna kriza, migracije in energetska varnost.